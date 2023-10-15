الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رقم غائب عن أمم أفريقيا منذ 50 عاما قبل نسخة كوت ديفوار

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

تقترب كأس أمم أفريقيا من الإنطلاق، والتي تبدأ في شهر يناير المقبل على ملاعب كوت ديفوار التي تستضيف البطولة الأفريقية.

مع اقتراب بطولة أفريقيا من الإنطلاق مجددا مازال إنجاز نداي مولامبا نجم منتخب زائير صامدا بعد مرور 50 عاما عليه، ولم ينجح أي لاعب في الوصول إليه.

ينفرد نداي مولامبا برقم قياسي بعدما سجل 9 أهداف في بطولة أمم أفريقيا، والتي أقيمت في مصر عام 1974.

وكان فينسنت أبوبكر نجم الكاميرون على بُعد خطوة من كسر الرقم في النسخة الماضية بعدما وصل إلى 8 أهداف، لكن المهاجم الكاميروني لم ينجح في الوصول إلى ذلك الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها لاعب في نسخة واحدة من كأس أمم أفريقيا ليستمر الرقم صامدا.

وكان مولامبا ساهم مع منتخب بلاده بأهداف رائعة في انتصار منتخب زائير سابقا (الكونغو الديمقراطية حاليا) في تحقيق البطولة الأفريقية ليكون الثاني لهم بعد حصد اللقب في نسخة 1968.

ولم يستطع اي لاعب من الاقتراب من رقم مولامبا على مدار تاريخ البطولة الأفريقية سوى اللاعب الإيفواري لوران بوكو الذي أحرز 8 أهداف في بطولة أفريقيا 1970 والكاميروني أبوبكر في نسخة 2021، والمصري حسام حسن والجنوب أفريقي بينديكت مكارثي في بطولة 1998 برصيد 7 أهداف لكل منهما. 

وتستعد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للبطولة، خوض غمار كأس أمم أفريقيا، وهناك العديد من النجوم المنتظرة على رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، والمغربي يوسف النصيري مهاجم المغرب، وأبوبكر مهاجم الكاميرون، وهالر نجم كوت ديفوار.
 

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مجموعات نارية لـ كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار

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بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار

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أجواء احتفالية قبل قرعة كأس أمم أفريقيا

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بعد قليل قرعة كأس أمم افريقيا 2024 .. بث مباشر

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