643 ألف منتفع من حملة 100يوم صحة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على 643 ألف و500مواطن على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.

وأوضح مكين، أنه تم فحص 272 الف و983 مواطناً من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيرا إلى فحص 300 ألف و585سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة"، فضلاً عن 10467سيدة من خلال مبادرة صحة الأم والجنين

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم الكشف 28ألف و359طفل ضمن مبادرة "السمعيات"، علاوة على 31 ألفاً و770 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وأشار الدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بالدقهلية، إلى أنَّ خدمات المبادرة تم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر" وتم مدها ل 100يوم اخرى، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.