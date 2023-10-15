الإيقاع بوسيط نصب على راغبي الحصول على المحررات الرسمية بالبحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بأعمال وساطة ونصب على المواطنين راغبى الحصول على المحررات الرسمية بالبحيرة.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على المحررات الرسمية والأوراق الثبوتية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية من المستندات والمحررات بأسماء محددة وآخرى خالية البيانات – عدد من الصور الضوئية لمستندات ووثائق زواج ورقية بأسماء محددة – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.