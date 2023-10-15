الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدا بنقابة المحامين

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، غدًا الاثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وسوف يتم تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك  للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.

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