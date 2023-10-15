أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكدان على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد ، السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

تناول اللقاء تطورات الأحداث في غزة وأعرب كل من الأمين العام ورئيس المفوضية عن رفضهما القاطع لقتل المدنيين الأبرياء، وأكدا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

وحسب جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام ؛ جدد أبوالغيط وفقي، ترحيبهما بعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر القادم، التي ستعطي دفعة استراتيجية للتعاون المشترك بين الجانبين، حيث ستشمل بحث عدد من الملفات التي تهم الكتلتين العربية والأفريقية لتحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار شعوبهما، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة وقدرتهم على التعامل مع التحديات المشتركة.



وأضاف المتحدث ان الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في السودان، حيث استعرض رئيس المفوضية رؤية الاتحاد الإفريقي لعلاج الأوضاع في السودان على خلفية الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وبدوره، عبر أبو الغيط عن تقديره الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي فيما يخص الأزمة في السودان، وأعاد التأكيد على أبعاد التحرك العربي لعلاج الأزمة السودانية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام وشامل ووفاق وطني جامع من خلال مسار جدة ومسار آلية دول الجوار، والعمل على منع انهيار المؤسسات الوطنية السوداني.