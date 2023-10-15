كشف ملابسات حدوث مشاجرة في سوهاج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى ومُصاب .

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بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 مزارعين"أحدهم مصاب بعيار نارى وتم نقله للمستشفى وتوفـى عقب وصوله وآخر مصاب بجرح بالرأس").. طرف ثان(مزارعين) بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول التى أودت بحياته وإصابة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم (بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها عدد من الطلقات) المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.