كلية الألسن بالفيوم تنظم ندوة "حول إدارة الأزمات"

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد الألسن بالفيوم، الندوة التي نظمتها الكلية حول إدارة الأزمات وتأثيراتها على البيئة في ظل التغيرات المناخية الراهنة.والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر الندوة الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، اليوم الأحد بالكلية.

الازمات المناخية

حاضر خلال الندوة الدكتور مصطفى محمود أبو حمد رئيس قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق. والذى تحدث حول كيفية إدارة الأزمات المترتبة على الأزمات المناخية الراهنة، كقلة الغذاء العالمي وندرة المياة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب الاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري، حيث دعا لضرورة الاعتماد على المنهج العلمي للحد من هذه التأثيرات السلبية.

وأوضح أن التغيرات المناخية تسبب ما يعرف بالتهجير البيئي للإنسان والكائنات الحية، بالإضافة لزيادة السيول ما يسبب في تخريب الأرض الصالحة للزراعة وقلة الإنتاج للمواد الغذائية الأساسية كالقمح والخضروات والفواكه، وانتشار الأوبئة وتدهور السياحة البيئية.

وشدد على ضرورة تحمل كل إنسان لمسؤوليته الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على المياة، واستخدام وسائل الإضاءة الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

وأكدت الدكتورة نجلاء سعد، ضرورة التعامل مع التغيرات المناخية كونها مشكلة عالمية وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليتة الاجتماعية تجاه هذه التغيرات للعمل على الحد من تأثيراتها السلبية الكبيرة على مختلف مناحي الحياة، لاسيما الاقتصادية والمياة وارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية.

ووجهت الطلاب بضرورة نشر الوعي بالمخاطر المحتملة للتغيرات المناخية وتحسين السلوكيات البيئة لدى أفراد المجتمع.

وأوضحت الدكتورة أمل إبراهيم، أن التغيرات المناخية لها تأثير مباشر على حياة الإنسان والكائنات الحية، حيث أدت التغيرات لاختفاء عدد كبير من الكائنات الحية غير القادرة على التكيف مع البيئة عبر العصور، ودعت الطلاب لضرورة البدء بأنفسهم في الحفاظ على البيئة واتباع السبل السليمة ليكونوا قدوة لغيرهم.

واستمع الدكتور مصطفى محمود للتساؤولات المطروحة وقام بالرد عليها، وفي نهاية الندوة قامت الدكتورة نجلاء سعد بتكريم الدكتور مصطفى محمود أبو حمد تقديرًا لجهوده المتميزة.

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