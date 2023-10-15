القنوات الناقلة لودية مصر والجزائر

في مواجهة ودية مرتقبة تقام بالإمارات ، يستضيف ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين لقاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونظيره الجزائري ، على هامش معسكر الفراعنة الجارية فعالياته هناك.





ومن المنتظر إذاعة اللقاء في تمام السابعة من مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

وتعد هذه المباراة هي الثانية للمنتخب الوطني ، بعد أن خاض وديته الأولى أمام زامبيا مساء الخميس الماضي ، وانتهت بتفوقه بهدف من دون رد عبر رأسية حمدي فتحي.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويترأس عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، بعثة المنتخب الوطني بدولة الإمارات، مع تواجد حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

كان معسكر منتخب الفراعنة ، قد انطلقت فعالياته مساء يوةم الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته"الثلاثاء المقبل"، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.



بينما جاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.