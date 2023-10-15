رئيس حي الجون بالفيوم تقود حملة لتطوير ميدان النخيل

قادت سعاد السيد منصور رئيس حي الجون بمدينة الفيوم، حملة موسعة بميادين الحي والشوارع الرئيسية وطلاء وتجميل سور بحر يوسف بدائرة الحي، بحضور محمود الجمال نائب رئيس مجلس المدينة لشئون المدينة، وموظفي وعمال الحي .

وقامت بمتابعة أعمال تطوير ميدان النخيل وتنجيله ووضع انترلوك ودهان الأسوار وإعادة تجميله بالمظهر اللائق بمدخل مدينة الفيوم.

وتابعت الأعمال الجارية من حملات نظافة ودهانات البلدورات و أسوار المدارس وأكشاك الكهرباء وصيانة الجزر الوسطي وإستكمال وصيانة ألاسوار الحديدية بها وتنظيفها وزراعتها، بشوارع بطل السلام والملك الناصر ، ومازال العمل مستمر للظهور بالمشهد اللائق والحضاري.

ومن جانبه أكد المحاسب مراد عبد القادر مسعود رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم، بأن المجلس يجري عملية تطوير ميادين لمداخل القرى والاحياء لإظهار الجانب الجمالي وهذه من أولويات العمل.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة أعمال منظومة النظافة بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي؟

ورشة عمل فى الجامعة

كما تنظم جامعة الفيوم غدا الاثنين ورشة عمل فى ريادة الأعمال تحاضر خلالها الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد مدير مكتب ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي،عن كيفية اختيار المشروع والتفكير التصميمي للافكار الريادية وخطة العمل للمشروع الريادى .

تقام ورشة العمل فى الحادية عشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الدكتورة سناء هارون مدير مجمع مكاتب التايكو وريادة الاعمال .

ومن جهه أخرى تشارك كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم بالملتقى الطلابي الإبداعي الرابع والعشرين الذي يُعقد بجامعة صُحار-سلطنة عُمان خلال الفترة من 11 الى 15 نوفمبر القادم ببحث للطالبة أمنية خالد طلب بعنوان (آليات تعزيز الجامعات العربية للاقتصاد الأخضر، نحو رؤية استشرافة) وتأتي مشاركة الطالبة تحت إشراف الدكتورة بسمة عبد اللطيف، والدكتورة حنان طنطاوي. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد حسني إبراهيم عميد الكلية، و الدكتور يوسف عبدالحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد حسنى عميد الكلية أن هذا البحث هو الوحيد الفائز باسم جامعة الفيوم ضمن ٣٦ بحثًا علميًّا على مستوى الوطن العربي، حيث وصل البحث للتصفيات النهائية بالملتقى الطلابى.

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