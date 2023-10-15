متابعة توافر السلع وضبط الأسعار بمدينة اطسا في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة توافر السلع الغذائية وبيعها بأسعار مخفضة كما هي مقررة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خلال ذلك قامت الحملة برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا، بالمرور على عدد من محلات البقالة، والجزارة، والأسواق، للاطمئنان علي توافر السلع والمواد الغذائية، والسلع الأساسية بكميات تفي احتياجات المواطنين، وبيعها بالأسعار المقررة دون مغالاة، وذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز، ومسئولي التموين بمركز اطسا.

تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار ومنع احتكار السلع

وقام رئيس المركز، بتفقد محلات بيع البقالة، والجزارة، بعددٍ من شوارع مدينة اطسا، وناقش التجار وأصحاب المحلات وعدد من المواطنين المترددين، والباعة، عن أسعار السلع الضرورية مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة وعدم المغالاة.

وأكد "شاكر"، التجار والباعة وأصحاب المحلات، خلال الجولة، بضرورة وضع أسعار على كل السلع الغذائية، مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار الاسترشادية المحددة في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن.

وتفقد رئيس مركز ومدينة اطسا، عددا من معارض السلع الغذائية والأقسام المختلفة التي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من الأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات ومنتجات الألبان والعسل والدقيق، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.

وأشار "شاكر" إلى أهمية هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً حرص المحافظة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، لافتاً إلى أن تعدد المعارض يسمح بإيجاد منافسة بين التجار لخفض أسعار السلع، كما أنه يُتيح الفرصة للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية بأقل الأسعار المتداولة.

تأتي جولة رئيس المركز ضمن العديد من الجولات التي يجوب بها قرى المركز والتكليفات التي تم توجيهها لرؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأسواق، ومدى توافر السلع الغذائية الضرورية وضبط الأسعار.