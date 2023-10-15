قصور الثقافة.. جولة تعريفية وأنشطة توعوية في زيارة فتيات الأسمرات لمتحف الطفل للحضارة

استمرارا للفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، نظمت أمس زيارة تثقيفية لفتيات مدرسة "تحيا مصر" بالأسمرات لمتحف الطفل للحضارة والإبداع.

بدأت الجولة داخل أروقة المتحف لمشاهدة تاريخ مصر والبيئة الجغرافية لها من صحاري وأنهار وبحار وواحات من خلال التكنولوجيا الحديثة المسموعة والمرئية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الفنية، الخزفية، الزراعية، والشعبية، كما يصور المتحف حياة المصريين وارتباطها بنهر النيل من مواسم الفيضانات والبذر والحصاد، ومنطقة السوق وبيع المحاصيل وأنظمة البيع والمقايضة، بالإضافة لوجود نموذج للمدرسة "بيت الحياة" كما أطلق عليها قدماء المصريين، وتوصيات الأب لابنه على البرديات وتمثال بالحجم الطبيعي البيئة والحفريات التي تحتوي على بيئات مصر مختلفة بداية بالسد العالي ومصادر الطاقة ونهر النيل، البيئة الصحراوية.

هذا وأقيم لقاء تثقيفي مع د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي بمناطق الإسكان البديل، بعنوان "التخطيط للمستقبل" وأوضحت أنه من ضمن برنامج بناء الإنسان تدريبه على كيفية التخطيط لمستقبله ومنهجه في الحياة، فالنجاح للفتاة والتي تمثل الأخت والزوجة والابنة فهي كل المجتمع، لذا فهي صانعة السعادة في الأسرة والمجتمع، وهي أصل الحكاية، لذلك التخطيط الجيد للفتيات يتطلب تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال الوسائل الممكنة والإمكانات المتاحة واستشراف المستقبل.

وعن أنماط التربية المختلفة تحدثت د. سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس في لقاء بعنوان "التربية الإيجابية" عن كيفية تنشئة الأبناء فى عصر الفضائيات والعولمة، وتناولت العلاقة بين ضغوط الوالدين وتربية الأبناء وكيفية التخلص من تلك الضغوط دون تأثيرها على العلاقة بينهم، وقامت بشرح أنماط التربية المختلفة، وكيفية تربية الأبناء بأسلوب ديمقراطى معتمد على مهارة التواصل والاستماع الجيد والحوار مع الأبناء وتدريب الطفل على إدارة ميزانيته والتخطيط لمستقبله، وأكدت في ختام حديثها أن التربية علاقة تعاقدية تعتمد على القيام بالواجبات للحصول على الحقوق.

بجانب ذلك أقيمت عدة ورش فنية حيث نفذ الفنان مصطفى إسماعيل ورشة طباعة بتقنية العزل وتصميم ملامس على ورق كانسون، ومن منظور آخر نفذت الفنانة فاطمة تمساح ورشة فنون تشكيلية للطباعة بالاستنسل، كما قدمت نجوى إبراهيم ورشة رسم على الوجوه، بالإضافة لورشة مسابقة ثقافية نفذتها يمنى حسين، واختتم اليوم بتقديم فرقة "كذا لون" للعرائس للفنان شعبان أبو الفضل فقرات بوجى وطمطم، النحلة الكسولة، الجيزاوى، علمونا في مدرستنا، الأراجوز، المهرج، مسابقات في الأفلام والأغاني.

الفعاليات نظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف العام على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي في سياق برامج مكثفة تقدمها قصور الثقافة بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات في ضوء برامج عمل وزارة الثقافة لبناء الإنسان والعدالة الثقافية.