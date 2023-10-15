منتجات غذائية للحفاظ على الأوعية الدموية نظيفة وصحية

وفقا لطبيبة القلب آنا كورينيفيتش، فإن اتباع نمط معين من الأكل يساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية خالية من لويحات الكوليسترول.

وقالت كورينيفيتش: "إن وجود عدد من الأطعمة في النظام الغذائي يساعد على تقليل مستوى الكولسترول السيئ في الجسم، ويساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية نظيفة، ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 45%".

السمك

عادة، للحفاظ على وظائف القلب والأوعية الدموية الصحية، يوصى بتناول الأسماك الدهنية البحرية، بما في ذلك الرنجة والماكريل والسردين المتوفرة بسهولة. تنصح آنا كورينيفيتش بتناول الأسماك "من أي نوع"؛ وهذا المنتج مفيد على أية حال للأوعية الدموية.

الزيوت

يجب عليك تناول الزيوت النباتية غير المكررة: على سبيل المثال، بذور الكتان، وعباد الشمس، والزيتون.

منتجات نباتية

وفقًا لطبيبة القلب، يمكنك تناول أي خضروات وفواكه كاملة تقريبًا يوميًا. ومع ذلك، من المهم للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو مرض السكري أو مرض السكري مراقبة مؤشر نسبة السكر في الدم لديهم.

منتجات الألبان

إليك ما يوصي طبيبك بإدراجه في نظامك الغذائي المعتاد :"أجبان قليلة الدسم، كريمة حامضة 10-15% دهون، كفير حتى 2.5%، حليب مخمر، زبادي خالي من السكر."

السليلوز

يعد من أفضل المكونات الغذائية التي تساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية نظيفة وصحية، الأطعمة الغنية بالألياف تبطئ امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ما هو صحي للأكل: الأرز البني، دقيق الشوفان، الحنطة السوداء، البقوليات.

المشروبات

وافقت آنا كورينيفيتش على عادة شرب الشاي والقهوة دون إضافة السكر أو الكريمة، وكذلك عادة شرب كوب من الماء النظيف من وقت لآخر طوال اليوم، ومغلي التوت والخضروات والكومبوت ومشروبات الفاكهة - كل هذا سيكون مناسبًا أيضًا، ولكن بدون سكر.