تفاصيل الصالون الثقافي بمكتبة مصر الجديدة.. غداً

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان “التاريخ فلسفيًا”، ومن المقرر حضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الاثنين بمقر المكتبة.

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قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة ، والذى يقدمها عماد العادلى بصفة شهرية بالمكتبة .

يدار الحوار حول بعض الاعتقادات التى تدوم وبعض المفاهيم التى تتجذر، لا لشيء إلا لحفاظ العقل الجمعي عليها لمدة طويلة، فتصير راسخة كالجبال في عقول الناس، ولا تقبل الشك أو حتى البحث فيها أو حولها" ، اذ تتضمن المحاور كيف تنظر الفلسفة للتاريخ؟ ، ماهي الچينالوچيا وما أهميتها في دراسة التاريخ؟ ، - تأسيس نيتشه لنظرة مختلفة وجديدة كليًا للتاريخ ، كيف رأى تيار ما بعد الحداثة التاريخ؟ ، ميشيل فوكو وحفرياته المعرفية.