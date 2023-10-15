الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أميرة أبوشقة تطالب بإضافة العلاوة الاستثنائية على الأجر الأساسي

النائبة أميرة أبوشقة
النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب

  طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الأولى من قانون العلاوة الاستثنائية، التي أكدت أنه تعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة، أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال، لتكون من الأجر الأساسي، وليس المكملة.

 

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 كما وردت في نص المادة الأولى.. تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة، أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

 

 وأكدت أن لكل قانون فلسفة وفلسفة هذا القانون للحد من غلاء المعيشه ومساعدة في مواجهه غلاء الأسعار لهذة الاسباب لابد ان تضاف الزيادة الي الاجر الاساسي وليس الي الاجور المكمله لانها جزء من الاجر الاساسي الحكومه اثناء تقديمها القانون كانت الاسعار كام ودلوقتي كام الآن سعر البصل 30 والطماطم مجنونة.

 ورد الوزير علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بأن هناك مشكلة بأن قانون الخدمة المدينة لا يعرف الأجر الأساسي وإنما الأجور المكملة والتعريفات مربوطة بالمادة 2 من قانون الخدمة المدنية، والمنحة مقررة من الأاجر المكمل طبقًا لما ورد بالخدمة المدينة.

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