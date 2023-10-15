البورصة تدعم مكاسبها وتربح 32 مليار جنيه بختام التعاملات

عززت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات جلسات الأسبوع ارتفاعاتها، مدعومة بمشتريات الأجانب والعرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 32 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.384.1 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 20324 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 1.68%، ليغلق عند مستوى 3751 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5645 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 26 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.5 مليار جنيه.