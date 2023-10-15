تشكيل المنتخب الوطني المتوقع في ودية الجزائر غدًا

يستضيف ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الإثنين، ضمن معسكر الفراعنة المقام بمدينة العين.



ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي فيتوريا اللقاء بتشكيل يضم كلا من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويتولي عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، مهام رئاسة بعثة المنتخب الوطني بدولة الإمارات، مع حضور حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.



كان معسكر منتخب الفراعنة، قد انطلقت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته "الثلاثاء المقبل"، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني في المعسكر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.