ختام مشروع "ابنتي الغالية" في قنا

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في فعاليات حفل ختام "مشروع ابنتي الغالية" والمتنفذ بمركز قوص بتمويل من هيئة كوبتك اورفانز، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، ومديرية التضامن الاجتماعي.



وسلم نائب محافظ قنا، مذكرات تفاهم لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، لعدد 10 جمعيات شريكه بقنا والأقصر بأجمالى تمويل من كوبتك بلغ 35 مليون جنيه مصرى، كما تم اليوم ختام المرحلة الثانية لمشروع ابنتي الغالية والذي تم تنفيذه علي مستوي 6 جمعيات أهلية بمركز قوص.

وأثنى نائب محافظ قنا، على الدور الذي تقدمة هيئة كوبتك اورفانز من خلال الأنشطة المقامة بمحافظة قنا متمثلة في مشروع ابنتي الغالية، والذي يستهدف الفتيات اللاتي يعشن في اكثر المناطق فقرا وتهميشا حيث يستند المشروع على نموذج المرافقة للأخت الكبرى والأخت الصغرى.

ماهو مشروع ابنتي الغالية؟

يذكر أن مشروع ابنتي الغالية يتكون من أربعة محاور، الأول منها خاص بالتعليم ويستهدف الفتيات الأكثر عرضة للتسرب، والمحور الثاني يستهدف البناء النفسى والوجدانى للفتيات من خلال مساعدة الفتيات على اكتشاف قدراتهن ومهارتهن بما يؤهلن للانضمام لسوق العمل، والمحور الثالث خاص بالسلم والتعايش، والمحور الرابع والأخير يتضمن تنمية ثقافة التطوع والقيادة المجتمعية، كما انبثقت من المبادرة أنشطة عديدة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين مثل رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قوص المركزي، فضلًا عن تثقيف وتوعية الامهات المستهدفات صحيًا وعمل دورات للإسعافات الأولية لهن. كما كان للمبادرة دور في مجال النظافة والتجميل لإضفاء لمسة جمالية على شوارع مدينة قوص من خلال دهان أرصفة عدد من شوارع المدينة ومداخل القرى وعمل مظلات لحماية الأهالي من أشعة الشمس، فضلًا عن مراجعة أنظمة الإنارة وتركيب كشافات لأعمدة الكهرباء، كما تم وضع مجموعة من سلات القمامة لتشجيع المواطنين على تبني سلوك ايجابي ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

وعلي هامش الاحتفالية شهد نائب محافظ قنا افتتاح رفع كفاءة وحدة الغسيل الكُلوى بمستشفى قوص المركزى، بمعرفه الفتيات المتطوعات بالمشروع، واطمأن خلال مروره على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، مؤكدًا على ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة وتوفير كافة المستلزمات الطبية للوحدة، موصيًا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم.

حضر الفعالية، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن بالأقصر، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ومايكل مرقص مدير مشروع ابنتى الغالية، وسلوى يوسف مدير منطقة قنا والأقصر، والدكتور ماجد رجائي مدير العلاقات الاستراتيجية، وكاترين محروص منسق المحافظة، والدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكُلي الصناعي بمديرية الصحة، وعدد من ممثلي الجمعيات الشريكة وجمع كبير من الفتيات.