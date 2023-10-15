رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بالغردقة

قام فضيلة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة.

واستهل فضيلته جولته التفقدية بمعهد ابتدائي الغردقة النموذجى، حيث شارك طابور الصباح مع الطلاب، وألقى كلمة أكد خلالها أن كل طالب أمانة في أعناقنا، وأن الحفاظ على مصلحتهم مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، مبينا فضيلته أن الجميع على قدم وساق لبذل كل جهد لتوفير مناخ هادئ للطلاب والوصول بهم إلى بر النجاح والتميز والخروج بشكل يليق بطلاب الأزهر الشريف.

واستمع فضيلته للإذاعة الصباحية بمعهد فتيات الغردقة النموذجى، المجاور للمعهد الابتدائي، وأشاد بأداء الطالبات خلال الإذاعة والفقرات الزاخرة بالمعلومات التربوية، كما قدمت احدى الطالبات فقرة للصم والبكم نالت اعجاب الجميع، وقد أشاد فضيلته بالجهد المبذول من معلمي ومعلمات المعهد للحفاظ على انتظام الطالبات والانضباط الملموس.

وتابع فضيلته استقبال معهد ابتدائي الغردقة النموذجى، لتلاميذ المرحلة التمهيدية الأولى KG1 بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد، وسط أجواء من البهجة والترحيب بالأطفال في يومهم الأول داخل القاعات وتوزيع الهدايا والحلوى والبالونات.