وصول قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطور سيناء

وصلت اليوم قافلة مكونة من عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طنًا و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة، محملة بأصناف السلع الغذائية (جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء، حيث يتم توفيرها مرتين شهريًا من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وانطلاقها بباقي مدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل أهالي المحافظة ومحاربة الغلاء ومنع استغلال التجار.

يأتي ذلك في اطار جهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتواصله مع جهات الدولة كافة من الوزارات والهيئات المعنية، والمجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، ونتيجة لتلك الجهود والتعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير السلع الغذائية لجميع مدن المحافظة بأسعار مخفضة.

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