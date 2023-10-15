ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

فقدأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام شخصان بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة العجوزة.

بالفحص أمكن تحديدهما وتبين أنهما (تاجر ملابس - عامل بسوبر ماركت - مقيمان بمحافظة القاهرة)،عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبىبدائرة القسم، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.