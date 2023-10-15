سكرتير الإسماعيلية يشهد اللقاء التثقيفي للأئمة والواعظات

شهد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، اللقاء التثقيفي للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، والذي أُقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمجمع الشهداء الإسلامي "الدوحة" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وبدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصباح محمد، ثم كلمة ترحيبية من فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وألقى فضيلة الشيخ محمد داوود عضو هيئة كبار العلماء، المحاضرة الرئيسية للقاء التثقيفي، والتي تحدث خلالها عن واحدة من أهم سنن الله في خلقه، وهي الصراع بين الخير والشر، متحدثًا عن أهمية تسلح الدعاة بالمحور الفكري والإيماني في مواجهة تحديات العصر والدعوة إلى الله، وأهمية التسلح بالعلم والمعرفة عند التحدث ودعوة الناس، مؤكدًا أن الدين الإسلامي دين علم ومعرفة، مُعددًا الكثير من الأمثلة عن مخاطبة القرآن الكريم للعقل.

وفي كلمته، نقل السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تحيات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد، مثمنًا دورهم الفعَّال في بناء الوطن والمجتمع.