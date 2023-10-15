جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء فى فلسطين

د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة: إقبال كبير من الطلاب لمساندة الأشقاء الفلسطينيين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس



أطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد ، حملة للتبرع بالدم لدعم أشقائنا الفلسطنيين، وذلك داخل الحرم الجامعي ومستشفى سعاد كفافي الجامعى بأكتوبر، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.



وقال د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذه الحملة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



وأكد د. نهاد المحبوب أن هذا أيضا يأتي في إطار دور مؤسسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المجتمعي لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الاسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية.

لفت إلى أن الدولة المصرية أكدت على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.