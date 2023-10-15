حملات تموينية لتطبيق مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية ، بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض ، والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية ، للتأكد من الالتزام بتطبيق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، والتي بدأت أمس السبت 14 أكتوبر الجاري ، ولمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأكد المحافظ، أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الإجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة ، في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بهدف الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب، ومؤكداً استمرار المرور المفاجئ على الأسواق من خلال اللجان المشتركة لإحكام الرقابة والتعامل بحزم حيال المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، قاد اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، يرافقه طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك بالمنيا ، وعدد من الجهات المختصة ، حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية ، وذلك للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعتمدة ، وتوافر السلع والتصدي لأى محاولات احتكارية ، لأى سلعة خاصة من السلع الأساسية.

وشملت الحملة ، تفقد عدد من السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت بمدينة المنيا ، و تحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحلات لعدم الإلتزام بالتعليمات ، وضبط سلع ومواد غذائية معروضة بأسعار متفاوتة ، وكذلك مصادرة لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي .