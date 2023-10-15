محافظ البحر الأحمر يتابع أسعار السلع بأسواق الغردقة

أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية مكثفة على الأسواق المحلية بهدف متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية.

جاءت هذه الجولة كجزء من جهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

وشدد حنفى، على جميع التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية.

وأعلن المحافظ، عن بدء حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية.

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة.

يأتي هذا الاجراء في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين ومشاركة القطاع الخاص لتخفيض الاسعار

في ذات السياق أعلنت سلسلة سوبر ماركت عن تخفيضات تصل الي ٣٥ % ليصل سعر كيلو السكر الى ٢٧ والارز الى ٢٤ جنيه و٧ جنيه للمكرونة و٣٤ للزيت الخليط ونسبة ١٨ % تخفيض على الالبان و١٥ %للدواجن

رافق المحافظ خلال الجولة كمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء ياسر حمايه رئيس مدينة الغردقة، وخالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر وانطونيوس صلاح امين صندوق الغرفة، وشاذلي عايش مدير مديرية التموين بالبح الأحمر، ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة