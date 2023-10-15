زوجة على أعتاب محكمة الأسرة: "عينه زايغة واتجوز عليا عُرفي"

لم تجد الزوجة اليائسة، ملاذًا أمامها سوى محكمة الأسرة في الخانكة، تمهيدًا لدعوى الخلع التي قررت رفعها، بسبب زوجها اللعوب، مُتعدد العلاقات النسائية، دون اكتراث لكرامة وحقوق زوجته.

وتقول "ولاء" صاحبة الدعوى إن زواجها يمتد إلى ثلاثة سنوات، أثمرت عن إنجابهما طفل في الثانية من عمره، وإنها على مدار زواجهما اكتشفت خيانته لها في أكثر من مناسبة، وكانت تتغاضى عن الأمر بحجة استقرار بيت الزوجية، وأشارت أن زوجها كان مُعتادًا على النظر إلى الفتيات بطريقةٍ مثيرة للشكوك.

لتعقب بأنها علمت بأمر خيانته لها بشكل مباشر، بعدما اكتشفت عن طريق الصدفة، مكالمة هاتفية في توقيت متأخر من اليوم لرقم مُسجل باسم "علاء" لتقرر تتبع الأمر عن كثب، وبالفعل قامت بمهاتفة الرقم في اليوم اللاحق من خلال رقم غير مملوك لها، وهنا فوجئت بفتاة ترد عليها، لتغلق معها المكالمة على الفور، وبالتزامن مع ذلك، لاحظت تغير سلوكيات زوجها، الذي أقدم على تصرفات أثارت ريبتها بمرور الوقت، فكان يتأخر في العودة إلى المنزل حتى أوقات متأخرة من اليوم، بحجة أنه كان منهمكا في آداء عمله.

وفي إحدى المناسبات، قامت الزوجة بتتبعه، وفوجئت باصطحابه فتاة معه إلى شقة في منطقة بعيدة عن العيون، وهنا فاجأتهم الزوجة بحضورها، وهو ما أثار ارتباك زوجها الذي اعترف بزواجه من تلك الفتاة عُرفيًا، وهو ما استدعى الزوجة إلى مطالبتها له بطلاقها ولكنه رفض مُبديًا تمسكه بها، فتضيف بأنها لم تعد تطيق العيش معه بعد الآن، وهو ما جعلها تتوجه إلى محكمة الأسرة طالبةً الحصول على حكم الخلع.