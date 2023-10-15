موعد مباراة مصر والجزائر الودية المرتقبة والقنوات الناقلة

في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة ، يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الجزائري الودية ، التي تأتي على هامش معسكر الفراعنة الدولي المقام بدولة الإمارات ، وتختتم فعالياته بعد غدٍ.





ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الفضائية المصرية ، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

وتنطلق المواجهة عند السابعة من مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة.

كان المنتخب قد تفوق على نظيره الزامبي بهدف دون رد برأسية حمدي فتحي ، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب ذاته مساء الخميس الماضي.

قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات ..

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات كل من .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



وتأتي بعثة المنتنخب الوطني في الإمارات ، برئاسة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات،مع تواجد حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

كانت فعاليات لمعسكر منتخب الفراعنة قد بدأت من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر أن تنتهي يوم 17 من الشهر ذاته، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.