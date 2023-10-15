غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي ملوى

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الإثنين، قافلة طبية علاجية في "قرية الأشمونين "إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 16 و 17 من أكتوبر الجاري ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، ستضم العديد من التخصصات منها، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن)، وذلك بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.