نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح ورشة عمل"إدارة المشروعات ودراسة الجدوى"

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ورشة عمل بعنوان" إدارة المشروعات ودراسة الجدوى" لجميع طلاب وطالبات من كافة الكليات وذلك بكلية التربية بنين بأسيوط ضمن مبادرة الطالب المنتج، التي تتم تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وفى إطار برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد محمد عثمان عميد كلية التربية بنين، والدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بنات ومنسق عام لجنة التنمية والمجتمع وخدمة البيئة ومحاضر الورشة، والدكتورة إيمان مصطفى وكيلة كلية التجارة بنات، والدكتورة علياء عبداللطيف أستاذ مساعد بقسم المحاسبة والمحاضرة بالورشة، والأستاذ الدكتور الدوشي عضو لجنة البيئة وتنمية المجتمع بالجامعة ومنسق الأنشطة الطلابية بكلية العلوم، والأستاذة عبير يونس منسق وحدة التضامن الاجتماعي بفرع الجامعة بأسيوط، وسط حضور وتفاعل كبير من طلاب وطالبات فرع الجامعة بأسيوط.

ورحب الدكتور ماجد عثمان عميد الكلية التربية بنين، بالحضور متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا وورشة عمل مفيدة لطلاب وطالبات فرع الجامعة للوجه القبلي.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مشيداً بتلك الفاعليات التي من شأنها التفكير خارج الصندوق ودعم الطلاب ومساعدتهم فى صقل مهاراتهم واعتمادهم على النفس فى سن صغير يؤهلهم مستقبلا للمنافسة في سوق العمل، مشيداً بنشاط لجنة البيئة وتنمية المجتمع بالجامعة ووحدة التضامن الاجتماعي بفرع الجامعة للوجه القبلي، داعيا المولى عز وجل دوام النجاح والتوفيق لجميع منسوبي فرع الجامعة للوجه القبلي.

وقالت الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة، إن الورشة تهدف إلى تعريف الطلاب بكيفية إعداد دراسة جدوى لمشاريع متناهية الصغر بتمويل خاص من تكافل وكرامة تصل ٢٥ ألف جنيه وبتمويل من وزارة التضامن لمشروعات تصل لـ١٠ ألف جنيه حيث يتم اختيار أفضل المشاريع المقدمة من الطلاب ومساعدتهم فى الفوز بتمويل لهذه المشروعات والرد على كافة الأسئلة.

من جانبها تناولت الدكتورة علياء عبد اللطيف فى محاضرتها توضيح كيفية قياس ربحية المشروع من وجهة نظر المستثمر وتحديد مصادر التمويل والهيكل التمويلي المقترح للمشروع للطلاب والطالبات.