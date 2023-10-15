وهدان يطالب بإيقاف الهجمة البربرية والحرب العنصرية ضد الشعب الفلسطيني

وجه النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، التحية للشهداء والمصابين، مطالبًا بإيقاف الهجمة البربرية والحرب العنصرية ضد الفلسطينيين العزل في غزة.

وأضاف وهدان، في كلمته في الجلسة العامة اليوم أوجه كلمتي للعالم إلى محبي السلام إلى الإنسانية بأن ما يحدث في فلسطين انتهاك كامل لحقوق الإنسان وغيبه لكل المعايير الإنسانية.

أؤكد وأحيي موقف الرئيس السيسي برفض دخول الأجانب والأمريكي إلى معبر رفح قبل السماح بدخول المساعدات الإنسانية مشددا نرفض المخطط الصهيوني بحل القضية الفلسطينية على أرض مصر بل بالعودة إلى ما قبل حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وتعجب وهدان من موقف البرلمان الدولي والمنظمات الدولية مطالبا أن يصحوا من الغيبوبة لأن هناك أطفال تقتل وجرائم لا إنسانية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.