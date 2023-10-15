«إيكمى» تستفسر عن مبررات رفض تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة

1 جنيه القيمة الأسمية

علمت «الوفد» أن شركة الدولية للصناعات الطبية «ايكمي» تعتزم تقديم طلب للرقابة المالية للاستفسار عن أسباب ومبررات رفض تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 1 جنيه إلى 0.2 جنيه للسهم.

ورفضت الرقابة المالية مؤخرًا إجراءات الشركة، بشأن تجزئة القيمة الأسمية للسهم من 1 جنيه إلى 0.2 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 288.35 مليون سهم بدلًا من 57.67 مليون سهم.

وكانت الرقابة المالية قد أشارت إلى أنه بمطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة وفى ضوء الدراسة التى قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة، انتهى الرأى إلى عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الإسمية للسهم، دون إبداء مبررات الرفض.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إنه كان يجب على الهيئة تحديد أسباب الرفض حتى تتمكن الشركة، من عدم الوقوع فى نفس الأخطاء التى تسببت فى الرفض عند التقدم مجددًا بطلب لتجزئة السهم.

كان عمرو عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمي» قد ارجع فى تصريحات سابقة لـ«الوفد» الطفرة التى سجلتها القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام المنتهية فى 30/ 6/2023 إلى استراتيجية التوسع فى الأنشطة التشغيلية التى انتهجتها الشركة، وخطط الشركة بالتوسع فى استثمارات وبيع منتجات الأقمشة الطبية غير المنسوجة فى السوق المحلى، بعد تعذر عمليات الاستيراد لمثل هذا المنتج، وساهم بشكل كبير فى تغطية مساحة كبيرة من احتياجات السوق، مما انعكس إيجابيًا على المبيعات، بالإضافة أيضاً إلى التوسع فى تصنيع الورق المبلل «إيكمي» لدى الغير والذى حقق طفرة كبيرة فى المبيعات.