رئيس جامعة سوهاج أول المتبرعين بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق

شهدت جامعة سوهاج اليوم انطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث كان الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أول المتبرعين بالحملة، والتي جاءت تنفيذاً لتوجهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له.

وأوضح النعماني إنه في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حرصت إدارة الجامعة علي تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف رئيس الجامعة أن الحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة و بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيراً إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كل منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أن الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن الحملة تستمر بالجامعة على مدار أسبوع، بمقريها القديم والجديد، ويشارك بها كل منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.