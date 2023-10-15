الإيقاع بأربعة تجار مُخدرات في حملة أمنية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الآتية:-

حيث تم ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان.. وبحوزتهم (كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت 3,5 كيلو جرام –سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية – 3 أسلحة بيضاء "سنجة").

كما تم ضبط (مزارع وسائق "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت1,500 كيلو جرام).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.