فيراري تتيح شراء سيارتها بالعملات المشفرة

يمكن الآن لأي شخص يجلس على جبل من العملات المشفرة استخدامه لشراء سيارة فيراري في الولايات المتحدة. ووفقًا لرويترز، تعمل شركة صناعة السيارات الفاخرة مع معالج دفع العملات المشفرة BitPay لقبول عملات البيتكوين والإيثر وUSDC لعمليات الشراء في الولايات المتحدة، والتي يبدو أن العملاء كانوا يتوسلون إليها. ومن المتوقع أن تحصل أوروبا على نفس العلاج في أوائل عام 2024، على أن تتبعها مناطق أخرى.

وقال إنريكو جاليرا، كبير مسؤولي التسويق والتجارة في فيراري، لرويترز، إنه لن تكون هناك أي رسوم إضافية لأولئك الذين يدفعون بالعملات المشفرة، وستقوم BitPay بتحويل هذه المدفوعات إلى العملة التقليدية في وقت المعاملة لتجنب أي مشكلات تقلب. وقال جالييرا إن هذه الخطوة ستساعد الشركة على الوصول إلى "الأشخاص الذين ليسوا بالضرورة عملاء لنا ولكنهم قد يتحملون شراء سيارة فيراري".

في العام الماضي فقط، أعلنت شركة فيراري عن التزامها بعمليات أكثر استدامة، بما في ذلك الحد من بصمتها البيئية، وتبني العملات المشفرة التي تستهلك الكثير من الطاقة، وهو ما يبدو أنه يتعارض مع ذلك. لكن الشركة تصر على أن هذا لا يعيق مهمتها. واستشهد جالييرا بالخطوات الأخيرة في تحسين البصمة الكربونية للعملات المشفرة، مثل الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، وقال لرويترز: "إن هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030 على طول سلسلة القيمة بأكملها قد تم تأكيده تمامًا".