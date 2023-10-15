OPPO تُعلن عن الموزع الرسمي لها في مصر

أعلنت OPPO مصر أن JIT، وهي أحد الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الذكية في السوق المصري، أصبحت الموزع الرسمي للأجهزة الذكية التي تنتجها OPPO في مصر. وتعتبر هذه الخطوة معلماً هاماً في استراتيجية OPPO للتوسع في السوق المصري، كأحد أهم الأسواق في المنطقة.

وتهدف OPPO لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائها في السوق المصري، والتعاون مع JIT سيمنح عملاء OPPO في مصر ضمان على الأجهزة مع أفضل مستوى من خدمات ما بعد البيع. ويُعتبر هذا أحد أهم ركائز النجاح لشركة OPPO وهو أحد الأسباب وراء النمو الذي حققته الشركة في مختلف الأسواق حول العالم.

قال جاسون شياو، رئيس التسويق في OPPO مصر، "تلتزم OPPO على الدوام باستراتيجية “Glocal” وهي ما تعني أن العلامات التجارية العالمية يجب أن يكون لها أنشطة أعمال وشركاء محليين. ونحن متحمسون بالتعاون مع JIT، ويُعزز هذا التعاون من تواجدنا في السوق المصري ويزيد من توافر هواتفنا الذكية المُميزة لقطاع أكبر من العملاء في مصر، حيث نخطط لإطلاق المزيد من ابتكاراتنا الجديدة في السوق المصري لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل حياتهم. وأحد أهم جوانب هذا التعاون هو تقديم خدمات ما بعد البيع طبقاً لمعايير OPPO العالمية حيث تهدف الشركة دائماً لتحقيق أعلى معايير رضاء العملاء. ونؤمن بإقامة علاقات طويلة الأمد مع عملائنا في رحلة رائعة تبدأ بشراء أحد أجهزتنا الجديدة."

قالت يُسرا حسن، الرئيس التنفيذي لشركة JIT، "نفخر بأننا الموزع الرسمي لشركة OPPO في السوق المصري، حيث نجحت OPPO في أن تصبح الاختيار الأول لقطاع عريض من العملاء حول العالم، ونحن سعداء بالمشاركة في كتابة فصل جديد من قصص نجاح OPPO في مصر. وسنستفيد من منصتنا المُبتكرة في التوزيع لتوفير أحدث الهواتف الذكية من OPOO بأفضل الأسعار التنافسية وفترة ضمان لمدة 12 شهر، مما يضمن لعملاء OPPO الحصول على منتجات وخدمات على أعلى المستويات".

وباتباع شعار علامتنا التجارية، "الإلهام من أجل المستقبل"، نعمل في OPPO على تطوير ابتكارات تكنولوجية ومنتجات تُمكن الناس في كل مكان في العالم من التعامل مع تحديات الحياة واغتنام الفُرص، وبذلنا الكثير من المجهودات لتوفير مجموعة من هواتف OPPO الذكية من خلال شركة JIT في مصر. وتتضمن تلك المجموعة الهاتف الذي تم إطلاقه في مصر مؤخراً وهو OPPO Reno10 5G، خبير البورتريه، من خلال نظام متقدم لكاميرات البورتريه فائق الوضوح مع مستشعر نصف بوصة بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا "تيلي فوتو" IMX709 بدقة 32 ميجا بكسل لأول مرة في سلسلة Reno10. وبالإضافة إلى إمكانيات تصوير البورتريه الاحترافية المتوافرة في Reno10 5G، يتميز هذا الهاتف المُبتكر الجديد كذلك بتصميم أنيق وعصري، وبطارية تدوم طويلاً بالاستفادة من نظام Battery Health Engine، هذا بجانب تكنولوجيا الشحن فائق السرعة SUPERVOOCTM ، والهاتف مزود كذلك بمحرك الحوسبة الديناميكية المُبتكر، أو Dynamic Computing Engine.

واختيار آخر رائع هو الهاتف الممُيز OPPO A78 أعلى مستويات من الأداء ، ويتسم هذا الهاتف الرائد بالعديد من التحديثات المميزة بما في ذلك شاشة FHD+ AMOLED، وسماعتين ستريو، وتكنولوجيا SUPERVOOCTM لشحن فائق السرعة بقوة 67 واط، هذا بالإضافة إلى بطارية 5000 ملي أمبير تدوم لفترة أطول. والهاتف الجديد مزود كذلك بنظام تشغيل ColorOS 13.1

وتقدم شركة JIT كذلك الهاتف OPPO A98 5G، والذي يأتي بتكنولوجيا SUPERVOO للشحن فائق السرعة بقوة 67 واط، ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز، وسماعتين ستريو بالإضافة إلى تقنية Ultra-Volume Mode ونظام تشغيل ColorOS 13.1. هذا علاوة على OPPO A58 المتاح بخيارين:الأول يأتي بذاكرة وصول العشوائي 8 جيجا بايت و ذاكرة للقراءة فقط تبلغ 128 جيجا بايت، والثاني يأتي بذاكرة وصول العشوائي 6 جيجا بايت و ذاكرة للقراءة فقط تبلغ 128 جيجا بايت

وتأتي كل الأجهزة التي ستتاح في السوق المصري عبر الموزع الرسمي لشركة OPPO، شركة JIT، بضمان يبلغ 12 شهر تبدأ من تاريخ الشراء، وستتوافر كافة خدمات ما بعد البيع للأجهزة من خلال المراكز الرسمية للخدمات التابعة لشركة OPPO.

وتتبع OPPO استراتيجية طموحة للتوسع في مختلف أنشطة أعمالها في السوق المصري، ودعم المزيد من العملاء للاستمتاع بفوائد أخر الأجهزة والحلول المُبتكرة لكل العملاء في مصر.