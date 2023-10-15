وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع عمل المدرسة الثانوية التجارية بأبورديس

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي إطار المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023م، تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم المدرسة الثانوية التجارية المشتركة بإدارة أبورديس، رافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة وائل بخاتي مدير إدارة أبورديس.

وزار وكيل الوزارة الصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث الثانوي، وتفقد معمل الحاسب الآلي وأكد وكيل الوزارة على تهيئة المناخ المناسب والجيد للطلاب أثناء العملية التعليمية.

كما ناقش الطلاب حول "التحول الرقمي" "استغلال الوقت بتعلم واكتساب المهارات" لكي يستطيع الخريج تحصيل الكفاءة المطلوبة لسوق العمل.

وأشاد وكيل الوزارة خلال الزيارة بانتظام الطلاب وانضباطهم، موجها بأهمية الإشراف اليومي ومتابعة الغياب الإلكتروني والمشاركة بالأنشطة المختلفة.

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