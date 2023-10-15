"نهاد" في دعوى خلع: حرضني ضد أهلي ومقاطعة أشقائي

حضرت نهاد الزوجة العشرينية إلى محكمة الأسرة الكائنة في الخانكة، وكل ما تبتغيه هو الحصول على الحكم بالخلع ووضع حد لعلاقتها الزوجية، التي وصفتها بـ"المسمومة" نظرًا للوقيعة الدائمة التي سعى زوجها في إحداثها بينها وبين أهلها.

وتروي الزوجة أن زواجهما بدأ منذ عامين، شهدت العديد من التقلبات، لعل أبرزها حينما كان يدعي زوجها كراهية أمها وأشقائها نحوه، إلى حد وصل لاتهامهم بمحاولة التفريق بينهما، فكان بين الحين والآخر يسعى إلى تقليل معدل زياراتنا المتبادلة نحو بعضنا البعض، وفي إحدى المناسبات حينما علم بأن أمي قادمة لقضاء بعض الوقت في بيتنا، ثارت حفيظته وامتعض بشدة، قائلًا إنه لا يرغب في زيارتها إلى المنزل وأن أتعلل بانشغالنا في العمل.

لتُعقب في لهجة يائسة: حاولت بمرور الوقت تحسين الأجواء، راجيةً من الله أن يعدل عن أفكاره التي يشوبها الكراهية غير المبررة، ولكن لم تتبدل الأمور بل ازدادت سوءًا لدرجة أنه ألزمني بعدم الخروج من المنزل ومقاطعة كل أشكال التواصل مع أسرتي، لم أتحمل الوضع لأقرر عقب ذلك أن أواجهه دون تردد، لينتهي به الأمر قائلًا: " أنا في كفة وأهلك في كفة تانية" كما هددني بحرماني من أية حقوق وطردي من المنزل نهائيًا، وبسبب معارضتي له صفعني بشدة، وهو ما دفعني إلى التوصل لقراري بالحصول على حكم الخلع والتخلص من حياتي في صحبته إلى الأبد.