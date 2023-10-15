محافظ الشرقية: خفض أسعار السلع الأساسية من 15 لـ 25 ٪

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، إلتزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، والتي تم تطبيقها من أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

كلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقاً لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتباراً من أمس بهدف تخفيف العبء على المواطنين لافتاً الي إنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تحديد سبع مجموعات سلع أساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، و هي ( الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض ، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15٪ من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الإستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة ، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، بشن حملة تموينية على المصانع والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

تحرير محضر برقم ١٣٨٦٩ جنح مركز شرطة كفر صقر ضد أحد أصحاب المصانع لحيازته سكر مجهول، وتم التحفظ علي ٢٠ شيكارة سكر وزن الشيكارة ٥٠ كيلو باجمالي كميه قدرها طن سكر .

تحرير محضر برقم ١٣٨٧٠ جنح مركز شرطة كفر صقر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ٥ كراتين زيت طعام بكل كرتونة ١٢ عبوة باجمالي ٦٠ عبوه زيت طعام كل عبوة تزن ١ لتر بأجمالي ٦٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر.

تحرير محضر برقم ١٣٨٧١ جنح مركز شرطة كفر صقر لأحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير ٣ محاضر بأرقام ١٣٩١٣ و ١٣٩١٤ و ١٣٩١٥ جنح مركز شرطة كفر صقر لعدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية لتجار التموين.

وقامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة قد تمكنت من شن حملة علي محطات الوقود والأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت علي النحو الآتي:

تحرير محضر رقم (١٩٧٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول لمحطة تموين سيارات بطريق بلبيس- العاشر لممارسته نشاطًا دون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بقصد الاتجار بالسوق السوداء، وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر سولار أي ما يعادل طن سولار.

تحرير محضر رقم (١٨١٩٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية أبوسمران مركز بلبيس لبيعه سجائر بأزيد على السعر الرسمي.

تحرير محضر رقم (٥٩٥٥) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

تحرير محضر رقم (٥٩٥٨) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب هايبر ببندر بلبيس لعدم حمله شهادة صحية.

كما أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمرارًا للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار خلال شهر سبتمبر الماضي، قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3098) محضرًا منها (2049) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، و(1004) محاضر فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار تموينين مخالفين.

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم ضبط سلع غذائية منها 10 أطنان و 800 كيلو دقيق و10 أطنان و400 كيلو سكر و1 طن و630 كيلو زيت و300 كيلو أرز و200 كيلو دواجن و1 طن ملح جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية منها 30 طنًّا مستلزمات زراعية و430 قاروصة سجائر و1000 لتر بنزين و60 شيكارة يوريا و198 عبوة أدوية جميعهم سلع غير صالحة للإستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة كافة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكارالسلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.