محافظ جنوب سيناء يجتمع مع رئيس البنك الزراعي لدعم القطاع الطبى وتوفير مواد غذائية

خلال لقاء محافظ جنوب سيناء رئيس البنك الزراعي المصري... دعم القطاع الطبي وتوفير مواد غذائية ودعم حديثي الزواج بجنوب سيناء

اجتمع صباح اليوم الأحد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مع علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وذلك بالمقر الرئيسى لإدارة البنك بالقاهرة .

ويأتى اللقاء فى إطار تأكيد التعاون المتبادل والتنسيق المستمر بين محافظة جنوب سيناء مع البنك الزراعي المصري، وكذا لتأكيد الدور الوطنى للبنك فى لعب دور حيوي فى المرحلة الراهنة لتأصيل دور البنك فى المشاركة والمسئولية المجتمعيه، وخاصة لدعم مواطنى وأبناء المحافظات الحدودية وعلى الوجه الأكثر تحديدا الدعم لأبناء وبدو جنوب سيناء باعتبار ان سيناء هى أحد أهم ركائز ودعائم الأمن القومى المصرى عبر التاريخ .

وقد أسفر اللقاء عن العديد من النتائج الإيجابية والأخبار السارة لأبناء جنوب سيناء والتى كان أبرزها ..

قيام البنك الزراعي المصري بتقديم دعم للقطاع الطبى والصحى بمحافظة جنوب سيناء بتوفير مستلزمات طبيه وصحيه فى حدود ٢٥٠ ألف جنية، تقديم حوالى ٥٠٠٠ كوبون قيمة كل كوبون ٢٠٠ جنيه لمساندة ٥٠٠٠ أسره من الأسر بجنوب سيناء مع التركيز على دعم الأسر البدوية وخاصة قاطني الوديان والتجمعات البدوية النائية فى وديان جنوب سيناء دعما لهم فى شراء بعض السلع والمستلزمات والمواد الغذائية اللازمة لأسرهم .

مساهمة البنك فى تجهيز وتيسير مئات حالات الزواج لأبناء وشباب جنوب سيناء من خلال توفير الأجهزة الكهربائية اللازمة لهم لبدء تجهيز حياتهم الزوجيه ولتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم ودعما لفئة الشباب بالمحافظة.

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