انضمام كامرون إسماعيل لاعب آرسنال الإنجليزي لمعسكر منتخب الشباب

انضم كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بآرسنال الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليا بالإسماعيلية ويستمر حتي الجمعة المقبلة.

وحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب علي استقبال اللاعب بفندق الاقامة، وعقد جلسة ترحيب به شهدت الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمعسكر وأهدافه، كما كان في استقبال اللاعب في مطار القاهرة شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب أمس السبت بالاسماعيلية ، وحرص وائل رياض المدير الفني للمنتخب علي متابعة مباراة بتروجت وحرس الحدود بدوري الجمهورية لمواليد 2005 ، بينما شاهد علاء عبده المدرب العام للمنتخب مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن خطة متابعة جميع العناصر في هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل.