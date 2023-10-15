تحصين 52 ألف رأس أغنام وماعز بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت عن طريق ١٨٠ لجنة فى ١٧ إدارة خارجية خلال الأسبوع الثانى من الحملة التى بدأت أعمالها في الأول من أكتوبر الجاري بتحصين ٥١ ألفا و ٩١٠ رأس غنم وماعز، للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأشار إلى أنه تم ترقيم وتسجيل ٢١١٧ رأس غنم، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكداً أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز ، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحاً يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض، وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة إرتفاع في درجه الحرارة، وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لانه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

ووجه مدير المديرية بضرورة تكثيف التحصين ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتم عقد ١١٢٢ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.