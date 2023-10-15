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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة مواطن بكفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت  النيابة العامة قراراً بحبس المتهم بإنهاء حياة مواطن بكفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف الجاني بارتكاب الجريمة بسبب خلافات قديمة.

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وأكدت التحقيقات أن إحدى المستشفيات استقبلت (سائق - مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش بالصدر والوجه وتوفـى أثناء إسعافه.

بالفحص وسؤال شقيقه وزوجة المتوفـى فقد وجها أصابع الاتهام تجاه عاطل  له معلومات جنائية ومقيم بذات العنوان  بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وكان ذلك لخلافات سابقة بينهما، فتم ضبط المتهم  والسلاح المستخدم (بندقية خرطوش وطلقتين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

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