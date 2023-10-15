وزارة الرياضة تدعم بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة ب2 مليون جنيه

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر للكر الطائر البارالمبي بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة، لدعمه المالى والمعنوى، لانجاح بطولة العالم التي ستقام في القاهر .

من جانبه صرح اللواء منصور درويش نائب رئيس مجلس الادارة والمتحدث الرسمى لاتحاد الطائرة البارالمبي وبطولة العالم ، أن وزارة الشباب والرياضة دائما ما تدعم البطولات التى تنظم على أرض مصر فى الألعاب المختلفة بكافة أوجه واشكال الدعم للخروج بها فى أبهى صورة تليق بمصر وشعبها العريق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الكبيرة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات.

ووجهمنصور الشكر للدكتور أشرف صبحى لدعمه المادى والمعنوي لبطولة العالم بمبلغ 2 مليون جنية كدفعة أولى .

وأوضح ان الوزير اصدر توجيهاته للأجهزة التنفيذية والادارات المعاونة بتذليل وتسهيل جميع الإجراءات، وإنهاء كافة الموافقات سواء الادارية أو المالية ، والتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء كافة اجراءات وصول وفود الدول المشاركة فى البطولة ، ووجه الوزير قيادات الوزارة للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة للتنسيق مع الدكتور وسام الغمرى المدير التنفيذي للمدينة الرياضية بالعاصمة الرياضية

بوضع جميع المنشأت لخدمة وانجاح بطولة العالم .

في نفس السياق يبذل أمين عبد المنعم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ، جهودا غير عادية مع اللجنة المنظمة للبطولة ، بتقديم كافة المعلومات والبيانات عن الفرق والدول المشاركة ، خاصة وأنه لاعب بارالمبى سابق شارك فى 4 دورات بارالمبية و 12 بطولة عالم ويملك خبرة كبيرة ، فضلا عن أنه شغل منصب المدير الادارى لمنتخب الرجال فى اولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل عام 2016 ، وحصل خلالها المنتخب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .