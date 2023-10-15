رفاعة الطهطاوي رائد التنوير وأحد أعلام الفكر والثقافة في مصر

في ذكرى ميلاده الـ122 ..

يحل اليوم ذكرى ميلاد رائد التنوير رفاعة الطهطاوي، والذي ولد في منتصف أكتوبر لعام 1801، وأحد أعلام الفكر والثقافة في مصر خلال عهد محمد علي باشا.

وُلد رفاعة رافع الطهطاوي بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مصر، ويتصل نسبُه بالإمام الحسين السبط، حيث نشأ في عائلة من القضاة ورجال الدين، ولهذا لقي رفاعة عناية من أبيه، فحفظ القرآن الكريم.

رحلة التنوير

وبعد وفاة والده رجع إلى موطنه طهطا، ووجد من أخواله اهتمامًا كبيرًا حيث كانت زاخرة بالشيوخ والعلماء فحفظ على أيديهم المتون التي كانت متداولة في هذا العصر، وكذلك الفقه والنحو.

بدأ رفاعة رحلته التنويرية في عام 1826م عندما قررت الحكومة المصرية إيفاد أكبر بعثاتها إلى فرنسا، وكان الطهطاوي ضمن هذه البعثة رغم أنه لم يكن طالبا من طلاب هذه البعثة، فتَمَّ ضَمَّه إليها لدراسة الترجمة. وبعد سنوات خمسٍ حافلة، أدى رفاعة امتحان الترجمة، وقدَّم مخطوط كتابه "تَخْلِيصُ الإِبْرِيزِ فىِ تَلْخِيصِ بَارِيز".

أول مجلة ثقافية

جمع رفاعة بين الأصالة والمعاصرة، ويبدو أن هذا النشاط أقلق سعيد باشا، فأغلق المدارس وفصل رفاعة عن عمله سنة 1861، إلا انه مع تولى الخديوي إسماعيل الحكم بعد وفاة سعيد سنة 1863م عاود رفاعة العمل وقضى العقد الأخير من عمرِه الحافل في نشاط كبير، حيث أشرف مرة أخرى وأخيرة على مكاتب التعليم، ورأس إدارة الترجمة.

أصدر "الطهطاوي" أول مجلة ثقافية في تاريخنا "روضة المدارس"، واستمر على نشاطه في خدمة البلاد حتى تُوفى عام 1873م عن عمر ناهز الاثنتين وسبعين سنة.

وكتب المؤرخون عن الطهطاوي انه أهم الدعائم الفكرية التي قامت عليها النهضة التي أرادها محمد علي باشا في مصر، فدور الطهطاوي في حركة الترجمة وإنشاء مدرسة الألسن كان له الأثر الهام في نمو التطوير العلمي والثقافي مصر.

توفى رفاعة الطهطاوي سنة 1290 هـ/1873م، عن عمر ناهز الإثنين وسبعين سنة.