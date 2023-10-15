نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح ورشة عمل عن "إدارة المشروعات" للطلاب

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ورشة عمل بعنوان" إدارة المشروعات ودراسة الجدوى" لجميع طلاب وطالبات من كافة الكليات وذلك بكلية التربية بنين بأسيوط وذلك ضمن مبادرة الطالب المنتج.

ورحب الدكتور ماجد عثمان عميد الكلية التربية بنين بالسادة الحضور متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا وورشة عمل مفيدة لطلاب وطالبات فرع الجامعة للوجه القبلي.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مشيدا بتلك الفاعليات التي من شأنها التفكير خارج الصندوق ودعم الطلاب ومساعدتهم فى صقل مهاراتهم واعتمادهم على النفس فى سن صغير، يؤهلهم مستقبلا للمنافسة في سوق العمل، كما أشاد فضيلته بنشاط لجنة البيئة وتنمية المجتمع بالجامعة ووحدة التضامن الاجتماعي بفرع الجامعة للوجه القبلي، داعيا المولى عز وجل دوام النجاح والتوفيق لجميع منسوبي فرع الجامعة للوجه القبلي.

وصرحت الدكتورة خلود حسام عميدة كلية التجارة بأن الورشة تهدف إلى تعريف الطلاب بكيفية إعداد دراسة جدوى لمشاريع متناهية الصغر بتمويل خاص من تكافل وكرامة تصل ٢٥ ألف جنيه وبتمويل من وزارة التضامن لمشروعات تصل ل١٠ ألف جنيه، حيث يتم اختيار أفضل المشاريع المقدمة من الطلاب ومساعدتهم فى الفوز بتمويل لهذه المشروعات والرد على كافة الأسئلة.



الدكتورة علياء عبد اللطيف



من جانبها تناولت الدكتورة علياء عبد اللطيف فى محاضرتها توضيح كيفية قياس ربحية المشروع من وجهة نظر المستثمر وتحديد مصادر التمويل والهيكل التمويلي المقترح للمشروع للطلاب والطالبات.

وشهدت الورشة حضور وتفاعل كبير من طلاب وطالبات فرع الجامعة بأسيوط.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر جامعة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وفى إطار برتوكول التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة بفرع أسبوط.