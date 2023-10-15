المنيا تحصل على المركز الثانى في توريد القمح بنسبة 135 %

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن حصول المحافظة على المركز الثانى فى توريد محصول القمح على مستوى الجمهورية موسم 2022 /2023 ، بتخطى المستهدف بنسبة 135 % بزيادة 25% عن الموسم الماضى .

وذلك من خلال خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية ، وتجهيز 42 موقعا تخزينيا لإستيعاب الطاقة الإنتاجية للكميات الموردة من الأقماح ، وأكد محافظ المنيا ، أن الدولة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتقديم حزمة من الحوافز المادية لدعم المزارعين ، و تذليل أية عقبات قد تواجههم ، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة التموينية للتصدى لأى تجاوزات .

من جانبه، أوضح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، ان حصول المحافظة على المركز الثانى ، من حيث كميات توريد القمح إنما يرجع الى المتابعة المستمرة ، من محافظ المنيا ، والذى لم يدخر جهدا لإنجاح موسم التوريد والتيسير على الموردين ، و توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول .

لافتا وكيل الوزارة ، إلى أن الإعلان عن حصول المنيا على المركز الثانى ، جاء خلال حفل أقيم عقب انتهاء ورشة العمل الختامية للحملة القومية ، للنهوض بمحصول القمح تحت رعاية ، وبحضور الدكتور السيد القصير وزير وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي .