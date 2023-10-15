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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تحصل على المركز الثانى في توريد القمح بنسبة 135 %

المنيا
المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن حصول المحافظة على المركز الثانى فى توريد محصول القمح على مستوى الجمهورية موسم 2022 /2023 ، بتخطى المستهدف بنسبة 135 % بزيادة 25% عن الموسم الماضى .

 

وذلك من خلال خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية ، وتجهيز 42 موقعا تخزينيا لإستيعاب الطاقة الإنتاجية للكميات الموردة من الأقماح ، وأكد محافظ المنيا ، أن الدولة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية ، بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتقديم حزمة من الحوافز المادية لدعم المزارعين ، و تذليل أية عقبات قد تواجههم  ، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة التموينية للتصدى لأى تجاوزات .

 

من جانبه، أوضح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، ان حصول المحافظة على المركز الثانى ، من حيث كميات توريد القمح إنما يرجع الى المتابعة المستمرة ، من محافظ المنيا ، والذى لم يدخر جهدا لإنجاح موسم التوريد والتيسير على الموردين ، و توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول .

 

لافتا وكيل الوزارة ، إلى أن الإعلان عن حصول المنيا على المركز الثانى ، جاء خلال حفل أقيم عقب انتهاء ورشة العمل الختامية للحملة القومية ، للنهوض بمحصول القمح تحت رعاية ، وبحضور الدكتور السيد القصير وزير وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي .

الجريدة الورقية