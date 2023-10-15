مياه الوادى الجديد تعلن عن استمرار أعمال 306 خزان بالفرافرة

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد يرافقه مهندس رفعت اسماعيل استشاري الشركة القابضة للمياه والمهندس على عبد الرحمن الاستشاري الهندسي لشركة مياه أسيوط والوادى الجديد والمهندس وحيد فهمي الاستشاري الفني بالشركة والمهندس مايكل وليم رئيس قطاع المشروعات والمهندس حسام احمد على رئيس قطاع الوادي الجديد قري مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وذلك لإجراء حصر واستكمالا لتدعيم القري بها بخزانات مياه شرب وصرف صحي بما يناسب مع طبيعة المكان؛ للارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة بقطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد.

صرح رئيس الشركة أنه جاري عمل إحلال وتجديد وتدعيم ورفع كفاءة خزانات مياه الشرب والصرف الصحي بقري مركز الفرافرة بإجمالي 306 خزان سعة الواحد منها 5 متر مكعب.

مضيفا الشرقاوي أنه جاري توريد وتركيب خزانات صرف صحي مصمت بولي ايثيلين يتم كسحها بصفة مستمرة لضمان عدم الرشح على المنازل المجاورة والغاء الخزانات القديمة هذا بالإضافة إلى توفير عدد 2 سيارة كسح لضمان خدمة نزح المياه بصفة مستمرة بجانب سيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية.

اكد الشرقاوي أنه هذه الجهود تأتى لتحقيق طفرة غير مسبوقة التي تصب في مصلحة أهالي مركز الفرافرة والتي تسعى إلى تحسين خدمات مياه شرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة بما يتلائم مع طبيعة كل منطقة .

مياة الوادى الجديد تعلن عن استمرار اعمال 306 خزان مياة وصرف بالفرافرة

مياة الوادى الجديد تعلن عن استمرار اعمال 306 خزان مياة وصرف بالفرافرة

مياة الوادى الجديد تعلن عن استمرار اعمال 306 خزان مياة وصرف بالفرافرة