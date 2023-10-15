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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة محامي شمال القاهرة: نضع أنفسنا تحت تصرف المحامين الفلسطينيين

عمرو محي نقيب محامين
عمرو محي نقيب محامين شمال القاهرة

أعلن عمرو محى نقيب محامي شمال القاهرة،  انه يضع نفسه ونقابته تحت تصرف نقابة المحامين الفلسطينيين في ظل الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، قائلا في مقطع فيديو : إن هذا زمن القوة وتلك اللحظة فاصلة في ميلاد أمة، وان غزة لا ينتظرها إلا النصر و التحرير .

وأشار  عمرو محى الدين،  عبر حسابه على فيسبوك  إلى أنه :"يضع جميع إمكانيات نقابتنا تحت تصرف الزميلات والزملاء في فلسطين، وجاهزون لتلبية أية مطالب أو احتياجات يمكننا أن نقدمها لكم دعما وإسنادا للجهود الكبيرة التي تقومون بها ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وفظائعه بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

و أوضح نقيب محامي شمال القاهرة، في رسالته “لإخواننا في فلسطين و غزة، تضامن الشعب المصري معهم وتضامن جموع المحامين مع نضالهم وكفاحهم”.

واعلن عمرو محى الدين نيابة عن محامي شمال القاهرة التعاون والتنسيق لرصد جرائم الاحتلال عموما  وتوثيقها وبما يساعد في مقاضاة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم والهيئات الدولية وفضحه أمام الضمائر الحية في العالم.

كما قرر تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة

وتدشين حساب مخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة المحامين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء
وتشكيل لجنة لتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرئيلي، كجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، تطال النفس البشرية وحقها في الحياة، وتبني قضية الاعتداء الغاشم والمجزرة المروعة التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين، لضمان تقديم مرتكيبها للقضاء الدولي لينالوا جزائهم طال الزمان أو قصر.

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