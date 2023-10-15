الجمعة المقبل .. الأهلي يستهل مشواره بدوري السوبر أمام سيمبا التنزاني

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، مشواره ببطولة دوري السوبر الأفريقي مساء يوم الجمعة المقبل ، بملاقاة نظيره سيمبا التنزاني لحساب الدور ربع النهائي من المسابقة التي تنطلق في نسختها الأولى.

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا ذهاباً الجمعة المقبل في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة بمدينة دار السلام التنزانية ، على أن تكون مواجهة الإياب في القاهرة ٢٤ من شهر أكتوبر الجاري.

عودة الأهلي للتدريبات..

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري كولر ،تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد ، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق ٦ أيام بعد الفوز الذي حققه الاسبوع الماضي على الاسماعيلي بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني ، الطرف الآخر المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الانجولي ، لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة.

على صعيد متصل حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الأسبوع الماضي.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التجهيزات اللازمة للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى التي تقام برعاية الكاف وبإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.