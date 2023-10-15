قومي المرأة بالإسكندرية يطلق فعاليات المبادرة الوطنية "دوي"

اطلق المجلس القومى للمراة بالاسكندرية فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوى”، اليوم الأحد، في الإسكندرية، والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وتحظى برعاية كريمة من قرينة الرئيس انتصار السيسي، كما أنها تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

أعلنت ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية،إن المبادرة تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهم وآمالهم ومخاوفهم ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهم داخل مجتمعاتهن المحلية، مشيرة إلى أن المبادرة تستمر حتى 19 أكتوبر الجاري.

وأوضحت “الشاذلى”، تفاصيل المبادرة، قائلة إن الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الإعدادية بالمحافظة، وتشمل المعسكرات تنظيم دوائر حكي الفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح النقاشات المجتمعية بينهم.

وأشارت إلى أنه على هامش المبادرة تم تنفيذ اجتماع تنشيطي يسبق تنفيذ الفعاليات مجموعة من الميسرات بغرض التعريف بكيفية إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة.