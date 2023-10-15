الأحد 15 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف الطبي على 1801 مواطن في سمالوط بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري ، بقرية بني سمرج بمركز سمالوط ، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي في تخصصات مختلفة (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء ، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة ، تم الكشف على 1801 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها :- 271 حالة جراحة ، 461 حالة أطفال، 262 باطنة، 53 نساء ، 51 أسنان ، 175 جلدية ، 24 تنظيم أسرة ، 180 رمد ، 76 قلب.

بالإضافة ، إلي إجراء 200 تحليل مختلف ، و 3 موجات صوتية ، و4 حالات أشعة سينية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ132 مترددا ، وتم خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 16حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 119 مترددا.

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