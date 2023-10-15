الكشف الطبي على 1801 مواطن في سمالوط بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية ، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 11 و 12 أكتوبر الجاري ، بقرية بني سمرج بمركز سمالوط ، حيث شملت القافلة توقيع الكشف الطبي في تخصصات مختلفة (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء ، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، مسالك) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة ، تم الكشف على 1801 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها :- 271 حالة جراحة ، 461 حالة أطفال، 262 باطنة، 53 نساء ، 51 أسنان ، 175 جلدية ، 24 تنظيم أسرة ، 180 رمد ، 76 قلب.

بالإضافة ، إلي إجراء 200 تحليل مختلف ، و 3 موجات صوتية ، و4 حالات أشعة سينية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ132 مترددا ، وتم خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 16حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 119 مترددا.